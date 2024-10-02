ناصر منسي: "توقعت وجودي في قائمة منتخب مصر.. وحسام حسن فعل معي هذا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

علق ناصر منسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على عدم انضمامه إلى قائمة منتخب مصر لخوض مباراتي موريتانيا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

وقال منسي في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "توقعت وجودي في قائمة منتخب مصر، وحسام حسن هو الذي منحني الفرصة في بيراميدز، وعلى كل حال أتمنى لهم التوفيق".

وأضاف: "جوميز أفضل مدرب تعاملت معه ومنحني الثقة للتطوير من نفسي وأدائي، ولا أنسى دور علاء عبد العال معي عندما كنت لاعبا في الداخلية".

وأعلن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر قائمة الفراعنة لخوض مباراتي موريتانيا، وشهدت وجود 5 لاعبين من الزمالك وهم، محمد عواد، نبيل دونجا، أحمد سيد زيزو، محمد شحاتة، ناصر ماهر.

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