الخطيب يطالب محمد رمضان بإعادة هيكلة قطاع الكرة ووضع خطة الانضباط ومنع السهر

ياسر رشاد - القاهرة - كشف محمد الليثي عن منح محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، محمد رمضان المدير الرياضي للنادي صلاحيات كُبرى في ملف قطاع كرة القدم بالنادي.

وأوضح الليثى أن الخطيب طلب من رمضان تقديم تصوّر شامل عن قطاع الكرة يتضمن الفريق الأول وقطاع الناشئين والأكاديميات بخلاف إدارة التعاقدات وغيرها من جميع التفاصيل الخاصة بالقطاع الكروي ويرغب رئيس الأهلي، تصويب العديد من الأمور الخاطئة في القطاع وتحديداً في الفريق الأول الذي يشهد حالة من عدم الاستقرار والثقة الزائدة والغرور وعدم الالتزام داخل وخارج الملعب وهو ما كان سبباً رئيسياً في خسارة الفريق بطولة السوبر الأفريقي مساء الجمعة الماضية أمام الزمالك.

وأشار إلى أن رئيس الأهلي طلب من رمضان الجلوس على الدكة في مباريات الأهلي، بهدف إعادة الاتزان لغرفة ملابس الفريق وتوجيه رسالة لجميع اللاعبين بأن العقاب الفوري والقوي سيكون رد سريع لأي لاعب يُقصّر في دوره داخل الملعب أو يعترض على قرارات الجهاز الفني أو يثبت عدم التزامه خارج الملعب بالسهر أو التواجد في الحفلات والأماكن العامة دون الحصول على إذن من النادي رغم أن التقاليد والعادات تؤكد أن المدير الرياضي لا يجلس على الدكة في المباريات إلا أن الخطيب اتفق مع محمد رمضان على جلوس الأخير على الدكة من أجل تحقيق الانضباط في الفريق.