محمد إبراهيم: صدمت بمستوى إمام عاشور في السوبر الأفريقي

ياسر رشاد - القاهرة - قال محمد إبراهيم لاعب فريق البنك الأهلي إنه تفاجأ وصدم بمستوى إمام عاشور المتراجع في مباراة السوبر الأفريقي.

أضاف خلال حواره لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: "والد زوجتي زملكاوي وشاهدت معه مباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلي".

وواصل: "مباريات الأهلي والزمالك خارج التوقعات وله علاقة بيوم المباراة والزمالك سيطر علي اللقاء خاصة في الشوط الثاني".

وأكمل:" عبد الله السعيد من أسباب تتويج الزمالك ببطولة السوبر الأفريقي".

واكمل:" الزمالك أصبح يمتلك وسط ملعب قوي ومختلف والفريق الأبيض قدم مباراة كبيرة".

تابع: "تفاجأت بتراجع مستوى إمام عاشور في مباراة السوبر الأفريقي وناصر منسي مفاجأة السوبر الأفريقي".

وأكمل: "عمر جابر يستحق الانضمام لقائمة المنتخب الوطني ومن فترة طويلة وليس الآن".

واختتم: “شيكابالا من اللاعبين العشرة ووقفوا بجواري كثيرا في بدايتي”.