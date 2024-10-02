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محمد إبراهيم: صدمت بمستوى إمام عاشور في السوبر الأفريقي

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ياسر رشاد - القاهرة - قال محمد إبراهيم لاعب فريق البنك الأهلي إنه تفاجأ وصدم بمستوى إمام عاشور المتراجع في مباراة السوبر الأفريقي.

أضاف خلال حواره لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: "والد زوجتي زملكاوي وشاهدت معه مباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلي".

وواصل: "مباريات الأهلي والزمالك خارج التوقعات وله علاقة بيوم المباراة والزمالك سيطر علي اللقاء خاصة في الشوط الثاني".

وأكمل:" عبد الله السعيد من أسباب تتويج الزمالك ببطولة السوبر الأفريقي".

واكمل:" الزمالك أصبح يمتلك وسط ملعب قوي ومختلف والفريق الأبيض قدم مباراة كبيرة".

تابع: "تفاجأت بتراجع مستوى إمام عاشور في مباراة السوبر الأفريقي وناصر منسي مفاجأة السوبر الأفريقي".

وأكمل: "عمر جابر يستحق الانضمام لقائمة المنتخب الوطني ومن فترة طويلة وليس الآن".

واختتم: “شيكابالا من اللاعبين العشرة ووقفوا بجواري كثيرا في بدايتي”.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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