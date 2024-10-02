إجازة كولر تفجر الغضب في الأهلي .. والخطيب يرفض عودة عبدالحفيظ

ياسر رشاد - القاهرة - بدأ النادي الأهلي خطة تصحيح مسار قطاع الكرة، بعد خسارة بطولة السوبر الأفريقي أمام الزمالك، بتعيين محمد رمضان مديراً رياضيا له اختصاصات مدير الكرة والإشراف على إدارة الكشافة وإدارة التعاقدات، ليصبح سوبرمان متعدد المهام داخل القلعة الحمراء.

وعاد محمد رمضان مجدداً الى منصب مدير الكرة داخل القلعة الحمراء بعد 30 عاما، في محاولة لإعادة الانضباط والالتزام داخل الفريق، لما يمتلكه من شخصية قوية وحازمة، في ظل وجود حالة من التراخي بين اللاعبين وظهورهم في سهرات وحفلات بشكل متكرر دون رقيق أو حسيب.

وتقدم محمد رمضان باستقالته من عضوية لجنة التخطيط الذي تم تعيينه عضوا بها قبل عدة أسابيع، للتفرغ لمهمته الجديدة.

وطلب رمضان تقارير شاملة حول ملف تجديد اللاعبين الذين تنتهي عقودهم في الموسم القادم وملف الصفقات الجديدة سواء المحلية أو الاجنبية، لإعادة مناقشتها مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني عقب العودة من الإجازة التي يقضيها في بلاده.

ويدرس رمضان إجراء تعديلات على لائحة المكافآت والعقوبات في الفترة القادمة، لفرض الانضباط داخل الفريق وعودة الروح العالية للفوز بالبطولات.

وقررت لجنة التخطيط استحداث منصب المدير الرياضي لأول مرة داخل القلعة الحمراء، لتجنب الصدام كولر الذي يرفض وجود منصب مدير الكرة وتمسك برحيل خالد بيبو.

وكشفت التجربة عدم قدرة قمصان على القيام بدور مدير الكرة بجانب عمله مدربا عاماً، وظهر ذلك في غياب قمصان عن بعض التدريبات للقيام ببعض المهام الإدارية قبل رحلة السعودية، بجانب وجود حالة من عدم الالتزام داخل غرفة الملابس.

الخطيب يرفض عبدالحفيظ

وشهد اجتماع لجنة التخطيط مفاجأة مدوية، بعدما رفض محمود الخطيب رئيس النادي، مقترحا عودة سيد عبد الحفيظ سواء في منصب مدير الكرة أو المدير الرياضي.

وسيطرت حالة من الغضب على أعضاء لجنة التخطيط من قرار الإجازة الطويلة التي منحها كولر للاعبين بعد خسارة السوبر الأفريقي، قبل سفره إلى بلاده، بدلا من العودة للتدريبات سريعا استعدادا لبطولة السوبر المصري للأبطال ومواجهة العين الإماراتي في بطولة انتركونتيننتال نهاية الشهر الجاري.

ورفضت لجنة التخطيط حسم قرار جلوس رمضان على مقاعد البدلاء في المباريات، قبل الاجتماع مع كولر والاتفاق معه على آلية العمل في الفترة القادمة، في ظل رفضه وجود منصب مدير الكرة نهائيا.

ومن المنتظر أن يعقد الخطيب جلسة عاصفة مع اللاعبين عقب العودة من الإجازة والانتظام في التدريبات يوم السبت القادم وفقا للبرنامج التدريبي المحدد مسبقا، للتأكيد على أهمية عودة الروح والتركيز في الفترة القادمة ومصالحة الجماهير بالتتويج بالسوبر المحلي وعبور عقبة العين الإماراتي.

من ناحية أخري، تجري إدارة الأهلي اتصالات مكثفة مع الجهات المعنية للحصول على موافقة بحضور الجماهير بالسعة الكاملة لاستاد القاهرة الدولي في مواجهة العين الإماراتي المقرر لها يوم 29 أكتوبر الجاري في ربع نهائي كأس انتركونتيننتال.

وتلقي الأهلي خلال الساعات الماضية طلبا من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بضرورة حضور الجماهير بالسعة الكاملة في المباراة التي ستشهد مراسم تتويج الفائز بالكأس والميداليات بخلاف المكافأة المالية التي تصل إلى 2 مليون دولار والتأهل إلى المرحلة النهائية التي ستقام في قطر.