شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة هروب كولر وسفره بدون إذن الأهلى.. وطلب إحالة الشناوى للدكة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب سليمان النقرالأربعاء، 02 أكتوبر 2024 11:45 ص
وأوضح محمد الليثى، خلال تقديمة برنامج 10 و 10 على إذاعة أون تايم سبورت إف إم، أن إدارة الأهلى متعجبة من الحديث الكثير حول عدم عودة كولر من سويسرا بعد خسارة السوبر، وغاضبة من شائعات سفر كولر دون علمها، باعتبار أنها شائعات وأنباء غير صحيحة وهدفها الاصطياد فى الماء العكر بعد خسارة الفريق بطولة السوبر الأفريقى.
وتابع محمد الليثى حديثه: "كولر على تواصل دائم مع إدارة النادى منذ سفره إلى سويسرا من السعودية مُباشرة بعد انتهاء السوبر الأفريقى، وأكد المدرب خلال الاتصالات به أنه سيعود للقاهرة يوم الجمعة المقبل من أجل أن يستكمل تجربته مع الأهلى".
وأشار الليثى إلى أن هناك أخبار داخل النادى الأهلى تخص ميشيل يانكون مدرب حراس مرمى الفريق، الذى طلب بضرورة مشاركة مصطفى شوبير فى المباريات على حساب الحارس الأساسى محمد الشناوى، موضحا أن يانكون تحدث مع كولر أكثر من مرة فى وقت سابق وأكد له أن الشناوى لم يكن فى كامل تركيزه منذ فترة ومستواه متراجع، خاصة بعد الإصابة التى تعرض لها مع منتخب مصر فى فبراير الماضى، والتى أجرى بسببها جراحة فى الكتف وغاب بسببها خمس شهور تقريباً ويانكون طلب من كولر الدفع بـ مصطفى شوبير، خاصة بعد المستوى الذى ظهر عليه الشناوى فى مباراة السوبر الأفريقى الأخير خشية من تكرار الأمر فى الفترة المقبلة.
وأردف أن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، منحت محمد رمضان المدير الرياضي للنادي صلاحيات كُبرى في ملف قطاع كرة القدم بالنادي، وطلبت من رمضان تقديم تصوّر شامل عن قطاع الكرة يتضمن الفريق الأول وقطاع الناشئين والأكاديميات بخلاف إدارة التعاقدات وغيرها من جميع التفاصيل الخاصة بالقطاع الكروي ويرغب رئيس الأهلي ، تصويب العديد من الأمور الخاطئة في القطاع وتحديداً في الفريق الأول الذي يشهد حالة من عدم الاستقرار والثقة الزائدة والغرور وعدم الالتزام داخل وخارج الملعب وهو ما كان سبباً رئيسياً في خسارة الفريق بطولة السوبر الأفريقي مساء الجمعة الماضية أمام الزمالك".
استطرد محمد الليثى: "طلبت لجنة التخطيط بالأهلي من رمضان الجلوس على الدكة في مباريات الأهلي، بهدف إعادة الإتزان لغرفة ملابس الفريق وتوجيه رسالة لجميع اللاعبين بأن العقاب الفوري والقوي سيكون رد سريع لأي لاعب يُقصّر في دوره داخل الملعب أو يعترض على قرارات الجهاز الفني أو يثبت عدم إلتزامه خارج الملعب بالسهر أو التواجد في الحفلات والأماكن العامة دون الحصول على إذن من النادي رغم أن التقاليد والعادات تؤكد أن المدير الرياضي لا يجلس على الدكة في المباريات إلا أن الخطيب إتفق مع محمد رمضان على جلوس الأخير على الدكة من أجل تحقيق الإنضباط في الفريق".
وواصل أن لجنة التخطيط للكرة بالأهلي قررت إعادة فتح ملف الصفقات رغم أن مارسيل كولر المدير الفني سبق وطلب تأجيل هذا الملف لانتقالات يناير المقبلة، مؤكدا أن خسارة السوبر الأفريقي مؤخراً أمام الزمالك جعلت لجنة التخطيط للكرة تُعيد الحسابات في عدة أمور كروية يأتي في مقدمتها ملف الصفقات، حيث ترى اللجنة إنه من الأفضل البحث عن لاعب أجنبي وأخر مصري للتعاقد معهما قبل غلق باب القيد المحلي على أن يكون من حق النادي الإستفادة منهما في مباراة العين الإماراتي يوم 29 أكتوبر الجاري بالقاهرة في بطولة إنتر كونتيننتال ثم الموسم المحلي وكذلك دوري أبطال أفريقيا بعد يناير المقبل.
واختتم: "قرار لجنة النخطيط بتكليف محمد رمضان الذي تم تعيينه مساء أمس الأول الاثنين، مديرا رياضيا للنادي بملف الصفقات يُعد أول خطوة في إعادة فتح ملف الصفقات حالياً وعدم تأجيله إلى يناير المقبل لأن مارسيل كولر يرتكب أخطاء كبيرة في هذا الملف ولا يمكن إسناده له فقط والأهلي يبحث حالياً عن صفقة أجنبية وأخرى محلية وحال الوصول لإتفاق مع صفقة أو صفقتين سيتم التعاقد معهما وحال عدم الوصول لاتفاق سيعود النادي للقرار القديم وهو تأجيل هذا الملف لانتقالات يناير".
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