شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة هروب كولر وسفره بدون إذن الأهلى.. وطلب إحالة الشناوى للدكة والان مع تفاصيل الخبر

كشف الإعلامى محمد الليثى أن إدارة النادى الأهلى مُستاء جداً من الشائعات والأنباء التى خرجت خلال الساعات الأخيرة بخصوص هروب مارسيل كولر مدرب الفريق وسفره إلى سويسرا دون إذن من الأهلى بعد خسارة السوبر الأفريقى أمام الزمالك يوم الجمعة الماضية بالسعودية.

وأوضح محمد الليثى، خلال تقديمة برنامج 10 و 10 على إذاعة أون تايم سبورت إف إم، أن إدارة الأهلى متعجبة من الحديث الكثير حول عدم عودة كولر من سويسرا بعد خسارة السوبر، وغاضبة من شائعات سفر كولر دون علمها، باعتبار أنها شائعات وأنباء غير صحيحة وهدفها الاصطياد فى الماء العكر بعد خسارة الفريق بطولة السوبر الأفريقى.

وتابع محمد الليثى حديثه: "كولر على تواصل دائم مع إدارة النادى منذ سفره إلى سويسرا من السعودية مُباشرة بعد انتهاء السوبر الأفريقى، وأكد المدرب خلال الاتصالات به أنه سيعود للقاهرة يوم الجمعة المقبل من أجل أن يستكمل تجربته مع الأهلى".

وأشار الليثى إلى أن هناك أخبار داخل النادى الأهلى تخص ميشيل يانكون مدرب حراس مرمى الفريق، الذى طلب بضرورة مشاركة مصطفى شوبير فى المباريات على حساب الحارس الأساسى محمد الشناوى، موضحا أن يانكون تحدث مع كولر أكثر من مرة فى وقت سابق وأكد له أن الشناوى لم يكن فى كامل تركيزه منذ فترة ومستواه متراجع، خاصة بعد الإصابة التى تعرض لها مع منتخب مصر فى فبراير الماضى، والتى أجرى بسببها جراحة فى الكتف وغاب بسببها خمس شهور تقريباً ويانكون طلب من كولر الدفع بـ مصطفى شوبير، خاصة بعد المستوى الذى ظهر عليه الشناوى فى مباراة السوبر الأفريقى الأخير خشية من تكرار الأمر فى الفترة المقبلة.