شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكلف حسين لبيب بملف تجديد عقود عبد الله السعيد وزيزو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مجلس إدارة نادى الزمالك على تولى حسين لبيب رئيس النادى الإشراف على ملف تجديد عقد عبد الله السعيد لاعب القلعة البيضاء لمدة موسم آخر إضافى، وفقا لما كشفه الإعلامى محمد الليثى فى برنامج 10 و 10.

وينتهى عقد عبد الله السعيد مع الزمالك بنهاية الموسم الجديد، ويقدم اللاعب مستويات مميزة منذ انضمامه للقلعة البيضاء فى شهر يناير الماضى، بعد توقيعه على عقد لمدة موسم ونصف، ليصبح أحد العناصر الأساسية التى لا غنى عنها فى تشكيلة البرتغالى جوزية جوميز المدير الفنى للفريق الأبيض.

وأوضح محمد الليثى، خلال تقديمة برنامج 10 و10 على إذاعة أون تايم سبورت، تولى حسين لبيب أيضا ملف تجديد عقد أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك في الفترة المقبلة.

ويستعد نادي الزمالك لخوض تحدٍ جديد، بعد تتويج القلعة البيضاء مؤخراً بكأس السوبر الأفريقي عقب الفوز على الأهلي بنتيجة 4-3، بركلات الجزاء الترجيحية، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدف لمثله.

ويلتقى نادى الزمالك "الحاصل على الكارت الذهبى، مع بيراميدز بطل الكأس فى نصف نهائى السوبر المصرى، بينما يلتقى الأهلى بطل الدورى مع سيراميكا بطل كأس الرابطة".