محمد فاروق: الأهلي يجهز عرضين لفك الارتباط مع معلول

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي محمد فاروق أن النادي الأهلي يجهز عرضين لفسخ عقد التونسي الدولي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الفترة المقبلة.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" الأهلي ينتظر عودة معلول من تونس للاتفاق على ملامح الفترة المقبلة وفك الارتباط بشكل ودي بين الطرفين".

وأضاف:" الأهلي سوف يتحدث مع علي معلول في فكرة رحيله سواء من خلال بيع عقده أو فسخ التعاقد بالتراضي في الفترة المقبلة خاصة أن السويسري مارسيل كولر لا يرغب في استمراره بعد ضم المغربي يحيى عطية الله فضلاً عن رغبة كولر في التعاقد مع لاعب أجنبي هجومي قوي في يناير".