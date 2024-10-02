وليد الحديدي: جماهير الزمالك بتعرف تحتفل بالبطولات

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الناقد الرياضي وليد الحديدي، أن جماهير الزمالك تحتفل جيدًا بالفوز بأي بطولة، عكس ما يحدث في الأهلي، مشيرا إلى أن جمهور الفريق الأحمر شن انتقادات واسعة بعد خسارة السوبر الإفريقي بدءًا من رئيس النادي محمود الخطيب ثم الجهاز الفني واللاعبين.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس: "إدارة النادي الأهلي شعرت بغضب الجماهير حاليًا، وتحركت بتعيين محمد رمضان، وسعيد بوجود مدير رياضي في القلعة الحمراء، هذا المسمى مطلوب جدًا في نادي كبير مثل الأهلي".

وأضاف: "اختيار قائمة منتخب مصر حق اصيل لحسام حسن، واتفق معه بشأن استبعاد امام عاشور في ظل تراجع مستواه، ولا يجب أن يتواجد أحمد نبيل كوكا في مركز الظهير الايسر وهو لا يُشارك في المركز مع الأهلي، وكان يجب استدعاء لاعبين تُشارك بصفة أساسية منهم كريم حافظ مع بيراميدز، وحسن علي وحسين السيد ثنائي المصري".

وأكمل: "محمد شحاتة الأفضل يلعب في الوسط ولا يجوز ضمه كلاعب ظهير ايمن في صفوف منتخب مصر، وهناك بعض اللاعبين معروف سبب استبعادهم، ومحمد النني لاعب جاهز ولا يفتعل أي مشكلة مطلقا حتى لو جلس بديل".

وأشار إلى أن النجم المصري محمد صلاح لم يرفض مطلقا اللعب في موريتانيا كما تردد مؤخرا، والأخبار التي انتشرت على السوشيال ميديا غير صحيحة مطلقا.