فاروق: الأهلي يؤجل رحيل خالد عبد الفتاح إلى يناير

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي محمد فاروق أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قرر تأجيل إعارة خالد عبد الفتاح مدافع الفريق الأحمر إلى انتقالات شهر يناير.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" كولر قرر الإبقاء على خالد عبد الفتاح في الفترة المقبلة وذلك بعد إصابة محمد هاني الظهير الأيمن الأساسي للقلعة الحمراء مما وضع الفريق في مأزق "

وكان خالد عبد الفتاح قريباً بشدة من خطوة الرحيل على سبيل الإعارة في ظل وجود بعض العروض المحلية في الميركاتو الصيفي الحالي.