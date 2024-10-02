جهاد جريشة: أُشهر الكارت الأحمر لمجلس اتحاد الكرة الحالي

ياسر رشاد - القاهرة - قال جهاد جريشة الخبير التحكيمي والحكم الدولي السابق، إنه في حال اختيار شخص لاشهار البطاقة الحمراء في وجههه، سيكون لاتحاد الكرة الحالي برئاسة جمال علام.

وتابع جريشة خلال تواجده ضيفًا مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "مجلس الاتحاد الحالي برئاسة جمال علام يستحق الكارت الأحمر، بعد الأزمات والأخطاء التي عاشتها الكرة المصرية في عهده".

واختتم جهاد جريشة: "هناك العديد من الكوارث التي حدثت في عهد المجلس الحالي، ويجب عليه أن يخرج من المشهد، وأتمنى الترشح في الانتخابات المقبلة ولكن لم يتم حسم أي موقف".