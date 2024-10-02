قائمة منتخب مصر: حسام حسن يستبعد إمام عاشور وعودة دونجا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن قائمة المنتخب استعدادا لمباراتي موريتانيا المقرر لهما يومي ١١ و ١٥ أكتوبر الجاري في الجولة الثالثة و الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥.

وشهدت القائمة عدة مفاجئات أبرزها استبعاد إمام عاشور نجم وسط الأهلي، كما شهدت القائمة عودة نبيل عماد دونجا لاعب الزمالك.

وإستبعد حسام حسن أحمد حجازي مدافع المنتخب الوطني بعد الأزمة التي نشبت خلال المعسكر الأخير للفراعنة.

وجاءت قائمة منتخب مصر على النحو التالي:

المهدي سليمان

محمد عواد

مصطفي شوبير

رامي ربيعة

محمد عبد المنعم

أحمد رمضان بيكهام

خالد صبحي

محمد حمدي شرف

محمد شحاته

أحمد نبيل كوكا

أحمد عيد

حمدي فتحي

مروان عطية

ناصر ماهر

أحمد سيد زيزو

نبيل عماد دونجا

محمود حسن تريزيجيه

عمر مرموش

محمد صلاح

مصطفي فتحي

إبراهيم عادل

مصطفي محمد

أسامة فيصل