شكرا لقرائتكم خبر عن مونديال اليد.. سيدنى يواجه كاليفورنيا فى تحديد المراكز بالعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهدالأربعاء، 02 أكتوبر 2024 06:00 ص
يواجه فريق رجال كرة اليد بنادى جامعة سيدنى الإسترالى نظيره كاليفورنيا الأمريكى فى تمام الرابعة عصر اليوم الأربعاء فى إطار تحديد المراكز ببطولة كأس العالم للأندية " سوبر جلوب" التى تستضيفها مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة .
فيما تقام غدا الخميس مواجهتين فى تحديد المراكز، حيث يلتقى الخليج السعودى مع سيدنى الإسترالى 11 صباحا، وتوباتى البرازيلى مع الزمالك 2 ظهرا .
وحصلت الفرق المشاركة على راحة من المباريات الإثنين ، حيث قامت اللجنة المنظمة للبطولة بعمل رحلة سياحية لزيارة أبرز أماكن العاصمة الإدارية الجديدة مثل الكاتدرائية و ساحة العب ، ثم تناول الغذاء و غلتقاط صورة تذكارية للوفود
وتشهد البطولة حضورا جماهيريا عن طريق شركة تذكرتى التى أعلنت فتح باب الحجز أمام الجمهور لمساندة الفرق.
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