شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر منسى: لم أتعمد استفزاز جمهور الأهلى بعد ركلة الجزاء.. وإمام عاشور أخويا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ناصر منسى، مهاجم فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، أنه لم يتعمد استفزاز جمهور الأهلى بعد تسجيل ركلة الجزاء فى مباراة السوبر الأفريقي، والتى حسمها الفارس الأبيض بالفوز بنتيجة 4 - 3 بركلات الترجيح.

وقال ناصر منسى خلال تصريحاته لبرنامج "الهدف" عبر شاشة "أون سبورت 2": "احتفالى بهذه الطريقة بعد تسجيل ركلة الجزاء جاء بسبب الحماس وفرحتى بالاقتراب من حسم اللقب، واحتفال رامى ربيعة وعمر كمال عبد الواحد لم يشغل تفكيرى".

وتابع لاعب الزمالك أنه تلقى بطاقة صفراء بعد هذا الاحتفال، مشيرًا إلى أنه لا يعلم سبب تلقيه هذا الإنذار، موضحًا أنه لم يسجل مع أى فريق ركلات ترجيح، وسدد مع الزمالك 3 مرات وسجل منهما 3 أهداف.

وعن علاقته بلاعبى الأهلى، أكد ناصر منسى أنه على علاقة جيدة بجميع لاعبي الأهلى، مشيرًا إلى أن علاقته بـ إمام عاشور علاقة أخوية منذ أن كانوا رفقة بعضهما البعض فى المنتخب الأولمبى.