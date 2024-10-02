شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز الغائبين عن قائمة منتخب مصر لمواجهة موريتانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، اليوم، عن قائمة اللاعبين التي ستخوض مباراتي الذهاب والإياب أمام منتخب موريتانيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025. وشهدت القائمة العديد من المفاجآت، أبرزها استبعاد عدد من الأسماء البارزة.

ويستضيف منتخب مصر نظيره موريتانيا في السابعة مساء الجمعة الموافق 11 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم بالمغرب 2025.

ويتصدر المنتخب الوطني مجموعته بالتصفيات الأفريقية المؤهلة للكان بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط، بعدما فاز الفراعنة في المباراة الأولى على كاب فيردي بثلاثية نظيفة، ثم فاز في الجولة الثانية على بوتسوانا برباعية نظيفة خارج الديار، وذلك قبل خوض الجولة الثالثة في المجموعة أمام موريتانيا الذي يحتل المركز الثاني في المجموعة برصيد 3 نقاط.

أبرز الغائبين عن القائمة:

إمام عاشور: لاعب وسط الأهلى غاب عن القائمة لأسباب فنية لم يتم الكشف عنها.

أحمد حجازي: مدافع المنتخب قائد الأهلي السابق غاب بسبب مشكلته مع الجهاز الفني في المعسكر الماضي.

محمد النني: لاعب وسط أرسنال الإنجليزي غاب لأسباب فنية أيضاً.

ولم يصدر أي تصريح رسمي من الجهاز الفني بشأن أسباب استبعاد اللاعبين المذكورين، إلا أن المصادر المقربة من الجهاز الفني أكدت أن القرارات جاءت بناءً على معايير فنية بحتة، وأنه تم اختيار اللاعبين الذين يقدمون أفضل أداء في الفترة الحالية.

وأثار استبعاد اللاعبين المذكورين جدلاً واسعاً في الشارع الرياضي المصري، حيث عبر العديد من الجماهير عن استيائهم من غياب بعض اللاعبين الأساسيين. فيما دافع البعض الآخر عن قرار الجهاز الفني، مؤكدين ثقتهم في قدرة اللاعبين المستدعين على تحقيق الفوز.