شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحى: اتهمونى ظلما بالمنشطات والهروب من قمة السوبر.. ولا أهتم بالشائعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث محمد صبحي، حارس مرمى الزمالك، عن قمة السوبر الأفريقي، موضحا أنه كان مصابا قبل السوبر بأيام لكن الجهاز تكتم على الإصابة.

وقال صبحي في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس مع الإعلامي سيف زاهر: "تابعت بعض الناس التى فسرت إصابتي بأنه هروب من اللقاء، والبعض قال إن السبب في تناول المنشطات، وتعجبت من هذه الشائعات".

وواصل حارس مرمى الزمالك: "عتابي على بعض الصحفيين الذين تناولوا إصابتى باتهامات باطلة، وأجريت كشف المنشطات يوم الثلاثاء الذي سبق السوبر، فكيف يتهمونى بتناول المنشطات وما الغرض؟".

وتوج فريق الزمالك بلقب السوبر الأفريقي على حساب نظيره الأهلي بعدما فاز بركلات الترجيح خلال المباراة التي جمعتهما الجمعة الماضي، حيث تقدم الأهلي بهدف من ركلة جزاء سجلها اللاعب وسام أبو علي بالدقيقة 44 قبل أن يتعادل ناصر منسي بهدف في الدقيقة 77 من زمن اللقاء.