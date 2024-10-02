شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يهزم دايموند بثلاثية وديا فى معسكر الإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

حقق فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيوني فوزا وديا على نظيره دايموند بثلاثية دون رد، سجلها جودين شيكا هدفين ورجب عمران هدف في اللقاء الذي جمع الفريقين بمعسكر الإسماعيلية مساء الثلاثاء.

وانتظم لاعبو طلائع الجيش، بقيادة عبد الحميد بسيونى السبت الماضى، في معسكر مغلق بمدينة الإسماعيلية لمدة 12 يوماً تتخلله بعض المباريات الودية متدرجة المستوى استعداداً لانطلاق الموسم الجديد.

وانتظم فى المعسكر الصفقات الجديدة وهم الخماسى باسم مرسى ومعاذ الحناوى ورجب عمران وأحمد علاء وعماد فتحى.

وكان الطلائع قد نجح في تمديد تعاقد إسلام محارب وعماد السيد موسمين إلى جانب استعادة جهود محمد فتح الله بعد نهاية الإعارة فى الجندل السعودى بينما رحل عن الفريق عبد الرحمن شيكا ومحمد حمدى زكى وعمر السعيد بعد انتهاء إعارتهم.

وسجل طلائع الجيش 24 لاعباً فى قائمته الأولى باتحاد الكرة هم: "محمد شعبان وعمر رضوان وحسن مجدى وخالد سطوحى وعمرو طارق ومحمد دياب ومحمد فتح الله وأحمد متعب وفريد شوقى وعبد الرحمن زولا وعلى حمدى وحميد ماو وأحمد سمير وأحمد الشيخ ومحمد هانى وكريم طارق وموسى دياورا ومصطفى الخواجة وجودوين شيكا والسيد أبو أمنة وكريم حلاوة مع ثلاثى فريق 2003 خالد عوض وفارس حاتم ومؤمن عبد العاطى".