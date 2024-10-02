شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أهلي و5 زمالك فى قائمة منتخب مصر لمواجهة موريتانيا والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن قائمة المنتخب، استعدادا لمباراتي موريتانيا المقرر لهما يومى 11 و15 أكتوبر الجاري في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025.

وضمت القائمة 5 لاعبين من الأهلي و5 لاعبين من الزمالك، لاعبي الاهلي هم: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ورامي ربيعة ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا، بينما لاعبو الزمالك هم: محمد عواد ومحمد شحاتة وناصر ماهر وأحمد سيد زيزو ونبيل عماد دونجا.

وجاءت القائمة كالتالي: "محمد الشناوي، المهدي سليمان، محمد عواد، مصطفى شوبير، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، أحمد رمضان بيكهام، خالد صبحي، محمد حمدي شرف، محمد شحاتة، أحمد نبيل كوكا، أحمد عيد، حمدي فتحي، مروان عطية، ناصر ماهر، أحمد سيد زيزو، نبيل عماد دونجا، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى فتحى، إبراهيم عادل، مصطفى محمد، أسامة فيصل".

ويستضيف منتخب مصر نظيره موريتانيا في السابعة مساء الجمعة الموافق 11 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم بالمغرب 2025.

ويتصدر المنتخب الوطني مجموعته بالتصفيات الأفريقية المؤهلة للكان بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط، بعدما فاز الفراعنة في المباراة الأولى على كاب فيردي بثلاثية نظيفة، ثم فاز في الجولة الثانية على بوتسوانا برباعية نظيفة خارج الديار، وذلك قبل خوض الجولة الثالثة في المجموعة أمام موريتانيا الذي يحتل المركز الثاني في المجموعة برصيد 3 نقاط.