عمة في القاهرة وجزء مهدد بسبب الحرب في لبنان .. أبرز المعلومات عن عائلة وسام أبو علي (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - ولد وسام هيثم أبو علي في 4 يناير 1999، بمدينة آلبورج بالدنمارك، لأب فلسطيني هاجر إلى الدنمارك.

لم يكن الأب يحلم أن يصبح ابنه لاعب كرة، إذ دربه في طفولته على الألعاب القتالية في حديقة المنزل.

درب الاب ابنه ليصبح لاعب كارتيه، ودربه على الألعاب القتالية في طفولته، لكن خوف الأم دفعتها إلى أن يبعد الاب نجله عن هذه الألعاب الخطيرة، قال وسام في تصريح تلفزيوني على قناة أون سبورت: "مكانتش عاوزه، كانت خايفة علىّ".

لاحظت الأم اهتمام وشغف ابنها بكرة القدم فطلبت من زوجها أن يدرب وسام على كرة القدم وضمته لنادي للبراعم، واندمج الطفل مع زملائه. وكانت الأم سببًا وداعمة ليكون نجلها لاعبا لكرة القدم.

لدى وسام أبو علي شقيقتين، قال عنهم "بالحياة كلها، أنا طول حياتي عايش في أوروبا، أهلي في لبنان وشوية في مصر، وأنا قريب منهم للغاية".

وقال وسام أبو علي عن عائلته في لقاء تلفزيوني على قناة النادي الأهلي، إن عمته تعيش في القاهرة، كما لديه جزءا آخر من العائلة يعيش في لبنان وفلسطين، وكانوا فخورين بانضمامه إلى النادي الأهلي.

يذكر أن وسام علي كتب منذ قليل على حسابه الخاص بموقع تبادل الصور "إنستجرام"، أن عائلته بالكامل حاليًا عالقة في لبنان وسط الحرب هناك، مشيرًا إلى أنهم ليس لديهم أي مكان حاليًا ليختبأوا به:"يعشرون أن هناك زلزال أسفل منهم".

وطلب الدعاء لهم ولكافة الشعب اللبناني والفلسطيني.

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