شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحدد موعد السفر للأمارات لخوض السوبر المحلى والان مع تفاصيل الخبر

حدد الجهاز الفني للنادي الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر 18 أكتوبر الجارى موعدا للسفر للامارات لخوض منافسات بطولة السوبر المحلي الذي ينافس فيها الزمالك وبيراميدز وسيراميكا.

وكان الأهلي قد استقر فى وقت سابق على رئاسة محمد الدماطي عضو المجلس لبعثة الفريق المتوجهة للامارات .

وتُشير الدلائل إلى أن بطولة السوبر المحلي ستُقام فى الإمارات خلال الفترة من 20 حتى 24 أكتوبر الجاري بعد تأجيل انطلاق دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا من 25 أكتوبر إلى 26 نوفمبر المقبل.

يعود فريق الكرة بالنادي الأهلي للتدريبات الأحد المقبل بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها الفريق عقب مباراة الزمالك في السوبر الأفريقي التي أُقيمت الجمعة، بالسعودية وخسرها الأحمر بركلات الجزاء الترجيحية.



ومنح مارسيل كولر ، المدير الفني للأهلي، لاعبي الفريق راحة حتى السبت المقبل على أن يبدأ الفريق التدريبات في اليوم التالي الموافق 6 أكتوبر الجاري.



ويعود الأهلي للتدريبات بدون لاعبيه الدوليين بسبب الإجندة الدولية التي يخوض خلالها منتخب مصر مباراتي موريتانيا يومي 11 و15 أكتوبر الجاري في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية ( المغرب 2025).



ويبدأ الأهلي بعد انتهاء الراحة الاستعداد للارتباطات المقبلة، وفي مقدمتها مباراة العين الإماراتي المقرر لها 29 أكتوبر الجاري باستاد القاهرة في بطولة كأس العالم "إنتركونتيننتال".