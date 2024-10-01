شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يواجه غدا الاتحاد السكندرى وديا استعدادا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه غداً الأربعاء ، فريق غزل المحلة نظيره الاتحاد السكندري على استاد اسكندرية ، خلال المعسكر المغلق للفريق ضمن استعدادات المحلة للدوري الممتاز.

وخسر فريق غزل المحلة ، تحت القيادة الفنية لأحمد عيد عبد الملك، أمس الاثنين، من نظيره سموحة بهدف نظيف في أولى وديات الفريق المحلاوي في المعسكر للإعداد للموسم الجديد.

ورفع الجهاز الفنى لفريق غزل المحلة بقيادة أحمد عيد عبد الملك الحمل البدنى للاعبى الفريق، استعداداً للموسم الجديد قبل خوض سلسلة الوديات لتجهيز اللاعبين.

واتفق الجهاز الفني لغزل المحلة، بقيادة أحمد عيد عبد الملك، على خوض 5 مباريات ودية فى الفترة المقبلة استعداداً للموسم الجديد المقرر انطلاقه فى نهاية أكتوبر المقبل.