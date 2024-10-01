شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يتمسك ببقاء كالوشا فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

تمسك مسئولو نادى إنبى ببقاء أحمد كالوشا مدافع الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الجديد،رغم العروض التي تلقاها اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية، فضلاً عن اهتمام نادى الزمالك بضم اللاعب.

واستقر مسئولو نادى إنبى على عدم التفريط في خدمات "كالوشا" بسبب ضعف المقابل المادى المعروض على اللاعب بما لا يتناسب مع سياسات النادى البترولى.

كما أغلق مسئولو نادى إنبى باب الرحيل أمام الثنائى أحمد أمين أوفا وأحمد كالوشا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية،بعد رفض جميع العروض المقدمة للثنائى بسبب عدم وصولها إلى المقابل المادى الذى يرضى طموح النادى البترولى.

وأبلغ مسئولو نادى إنبى الثنائى بعدم الموافقة على رحيلهما،واستمرارهما مع الفريق البترولى في الموسم الجديد،وذلك بالتنسيق مع الجهاز الفني بقيادة سيد ياسين، الذى أكد الثنائى من العناصر والركائز الأساسية في صفوف الفريق.

كان مسئولو إنبى أنهوا إعارة محمد حمدى ظهير الفريق البترولى إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد الاتفاق عل كافة الأمور المالية والتعاقدية بين الطرفين.