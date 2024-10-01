شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة خاصة بين يانكون ومحمد الشناوى بعد عودة الأهلى للتدريبات والان مع تفاصيل الخبر

يعقد ميشيل يانكون، مدرب حراس المرمى بالأهلى، جلسة خاصة مع محمد الشناوى حارس الفريق يتحدث معه خلالها عن بعض الأمور الفنية الخاصة بمباراة السوبر الافريقى التي خسرها الأحمر أمام الزمالك بركلات الترجيح.

ويعتزم يانكون إسداء عدداً من النصائح الفنية للحارس الدولى حتى يستعيد فورمته الفنية والبدنية بعد ظهوره بمستوى متراجع خلال لقاء السوبر الافريقى.

يعود فريق الكرة بالنادي الأهلي للتدريبات الأحد المقبل بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها الفريق عقب مباراة الزمالك في السوبر الأفريقي التي أُقيمت الجمعة، بالسعودية وخسرها الأحمر بركلات الجزاء الترجيحية.

من ناحية أخرى ، يبدأ الأهلي بعد انتهاء الراحة التي يحصل عليها الفريق حالياً بعد خسارة السوبر الأفريقي الاستعداد للارتباطات المقبلة والتي يأتي في مقدمتها مباراة العين الإماراتي المقرر لها يوم 29 أكتوبر المقبل بإستاد القاهرة في بطولة كأس العالم "أنتركونتيننتال".

كما يترقب الأهلي الإعلان الرسمي لموعد بطولة السوبر المصري وتُشير الدلائل إلى إنها ستُقام في الإمارات خلال الفترة من 20 حتى 24 أكتوبر المقبل بعد تأجيل إنطلاق دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا من 25 أكتوبر إلى 26 نوفمبر المقبل.