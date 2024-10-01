شكرا لقرائتكم خبر عن هل يعتزل شيكابالا الساحرة المستديرة بنهاية الموسم المقبل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقترب محمود عبد الرزاق شيكابالا قائد فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، من كتابة تتر نهاية مسيرته مع الساحرة المستديرة واسدال الستار على مشواره مع الفارس الأبيض بنهاية الموسم المقبل.

شيكابالا الذى يبلغ من العمر 38 عامًا أقترب بقوة من انهاء مسيرته مع كرة القدم، خاصة فى ظل تضاؤل فرص مشاركته مع الفريق الأبيض، وأصبح يحصل على أوقات بسيطة فى بعض المباريات وفقًا لرؤية الجهاز الفنى.

وكشف مصدر مقرب من شيكابالا فى تصريحات لليوم السابع، أن اللاعب يدرس فى الوقت الحالى اعتزال كرة القدم بنهاية الموسم المقبل، مع توليه منصب إدارى أو فنى داخل الجهاز الفنى لفريق القلعة البيضاء.

تابع المصدر أن الساحر الأسمر يرغب فى انهاء مسيرته مع الساحرة المستديرة مع تولي منصب إدارى أو فنى داخل القلعة البيضاء، وافساح المجال فى قائمة الفريق لضم لاعبين جدد تكون أكثر افادة للفريق فى المسقبل.