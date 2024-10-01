شكرا لقرائتكم خبر عن تامر دري مراقبا لحكام مباراة السنغال وملاوي بتصفيات أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

أسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، للمراقب المصري تامر دري، مراقبة حكام لقاء العودة بين السنغال وملاوي، والذي يقوده طاقم تحكيم اثيوبي.

ويقود الحكم الاثيوبي باملاك تيسيما المواجهة حكما للساحة ويعاونه كلا من تايجل جيزو بيلاتشي مساعد اول و فازيكا بيرو يهيولاشيت إيهاوا فازيكا مساعد ثاني وبيلاي تاديسي حكما رابعا .

ويقام اللقاء يوم الثلاثاء 15 اكتوبر علي ستاد بينجو الوطني بملاوي في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة.

وتلقى الاتحاد المصرى لكرة القدم إخطارا من الاتحاد الأفريقي بتعيين محمود البنا حكما لمباراة زامبيا وتشاد فى تصفيات أمم أفريقيا.

ويتكون الطاقم من محمود البنا للساحة، ويعاونه كل من محمود أبو الرجال مساعد أول وأحمد توفيق طلب مساعد ثانٍ، ومحمود ناجي حكما رابعا.

وتقام المباراة الجمعة 11 أكتوبر باستاد ليفي مواناواسا في زامبيا في الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة.

كما تم تعيين أحمد الغندور حكما لمباراة جنوب السودان وأوغندا في التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات الأمم بالمغرب 2025.

ويتكون طاقم تحكيم المباراة من أحمد الغندور حكما للساحة ويعاونه كلا من أحمد حسام طه مساعد أول، وسامي هلهل مساعد ثاني، ومحمد عادل حكما رابعا.

ومن المقرر اقامة اللقاء الثلاثاء 15 اكتوبر علي ستاد جوبا في جنوب السودان في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.