بعد إعلانه أزمتهم في لبنان.. 10 صور لعائلة وسام أبو علي مهاجم الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

نشر وسام أبو علي عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام"، وقال إن أسرته بالكامل عالقة في دولة لبنان ولا يوجد لديهم مكان يختبئوا به.

وكتب لاعب الأهلي: "عامة لا أحب التعليق على أمور السياسة ولكن هذه المرة الأمر أصبح قريبا مني للغاية".

وأضاف: "عائلتي بالكامل حاليا عالقة في لبنان وسط الحرب هناك، وليس لديهم أي مكان ليختبأوا به، ويشعرون أن هناك زلزال أسفل منهم".

واختتم: "أطلب الدعاء لعائلتي وكافة الشعبي اللبناني والفلسطيني، هذا أقصى ما يمكن أن نقوم به لأشخاص بين الحياة والموت".

ولدى وسام لاعب الأهلي شقيقتين، سيلينا وسالي أبو علي، بجانب والده ووالدته.

الجدير بالذكر أن وسام أبو علي انضم إلى الأهلي في موسم 2023/24 قادما من سيريوس السويدي، في صفقة بلغت قيمتها 1.70 مليون يورو.

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