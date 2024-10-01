الأهلي يتلقى خطابا رسميا من "الفيفا" بشأن مباراة العين

محمد اسماعيل - القاهرة - مراسل - الخليج 365:

تلقى النادي الأهلي خطابا رسميا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن مباراة العين الإماراتي في كأس إنتركونتيننتال.

وأوضح مصدر داخل الأهلي "لمصراوي" أن الخطاب الذي تلقاه المارد الأحمر يفيد بأن يوم 15 أكتوبر هو موعد إرسال قائمة الفريق التي ستخوض مباراة العين.

وقال المصدر إن الفيفا أكد على حق الأهلي في استبدال أي لاعب أو إجراء تغييرات في القائمة قبل المباراة بـ24 ساعة على أن يكون الاستبدال من القائمة الأولى.

ومن المقرر أن يستضيف النادي الأهلي نظيره العين الإماراتي يوم 29 من الشهر الجاري، ضمن مواجهات كأس إنتركونتيننتال.

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