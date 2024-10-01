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الخليج 365 يكشف موعد سفر الأهلي إلى الإمارات لخوض مباريات السوبر

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محمد اسماعيل - القاهرة - مراسل - الخليج 365:

يستعد النادي الأهلي لخوض بطولة كأس السوبر المصري المقامة في دولة الإمارات، بمشاركة الزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

وقال مصدر داخل الأهل لـ "الخليج 365" إن بعثة الفريق ستسافر الإمارات لخوض مباريات السوبر يوم 17 أكتوبر.

وأوضح المصدر أن هناك جلسة بين مدير الكرة محمد رمضان والدماطي والمدرب السويسري كولر في الأسبوع المقبل لترتيب كافة الأمور.

وأردف المصدر أن محمد رمضان يسبق البعثة بـ24 ساعة للاطمئنان على كافة الاستعدادات ومعه سمير عدلي.

وأعلن النادي الأهلي تعيين محمد رمضان مديرا رياضيا وقائم بأعمال مدير الكرة للفريق الأول لكرة القدم أمس الاثنين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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