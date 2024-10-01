الخليج 365 يكشف موعد سفر الأهلي إلى الإمارات لخوض مباريات السوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - مراسل - الخليج 365:

يستعد النادي الأهلي لخوض بطولة كأس السوبر المصري المقامة في دولة الإمارات، بمشاركة الزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

وقال مصدر داخل الأهل لـ "الخليج 365" إن بعثة الفريق ستسافر الإمارات لخوض مباريات السوبر يوم 17 أكتوبر.

وأوضح المصدر أن هناك جلسة بين مدير الكرة محمد رمضان والدماطي والمدرب السويسري كولر في الأسبوع المقبل لترتيب كافة الأمور.

وأردف المصدر أن محمد رمضان يسبق البعثة بـ24 ساعة للاطمئنان على كافة الاستعدادات ومعه سمير عدلي.

وأعلن النادي الأهلي تعيين محمد رمضان مديرا رياضيا وقائم بأعمال مدير الكرة للفريق الأول لكرة القدم أمس الاثنين.

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