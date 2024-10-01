اتحاد الكرة يعلن موعد انتخابات المجلس الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم موعد انتخابات المجلس الجديد لإدارة الاتحاد.

وقرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء، عقد جمعية عمومية لانتخاب المجلس الجديد لإدارة الاتحاد، في العاشر من شهر ديسمبر المقبل.

ويضم مجلس اتحاد الكرة الحالي كل من، جمال علام رئيس الاتحاد، وخالد الدرندلي نائب الرئيس.

والأعضاء كل من، حازم إمام ومحمد بركات ومحمد أبو الوفا ودينا الرافعي وحلمي مشهور وإيهاب الكومي وعامر حسين.

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