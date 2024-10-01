الزمالك يكشف حقيقة طلب زيزو 150 مليون جنيه للتجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، حقيقة الطلبات المالية الكبيرة لأحمد سيد زيزو لاعب الفريق من أجل تجديد عقده، الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وقال حسام المندوه في تصريحات إذاعية، إن أحمد سيد زيزو أبن أصيل وأصل من أصول نادي الزمالك، ولا خلاف على ذلك، وأنه تم الاتفاق مع اللاعب ووالده على التجديد، لكن تلاحم المناسبات هو ما حال دون ذلك حتى الآن.

وأضاف: "أول بند على ترابيزة مجلس الإدارة هو التجديد لزيزو، ونراهن على حب اللاعب للزمالك، وحب الجماهير لـ زيزو".

وعن طلب زيزو مبالغ طائلة للتجديد تصل إلى 150 مليون جنيه قال: "زيزو لاعب يستحق أي شيء، وأي رقم يستحقه ونفتخر بوجوده ووجود اللاعبين الآخرين وجميعهم أصول".

وأتم تصريحاته: "هدفنا الحفاظ على هذا القوام، وسنصل لحلول ترضي كل الأطراف لأننا متفقين جميعا على حب الزمالك".

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