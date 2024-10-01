11 صورة من احتفالات الزمالك بالسوبر الأفريقي استفزت جمهور الأهلي.. ما علاقة إمام عاشور؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

تواصل حسابات نادي الزمالك بمنصات التواصل الاجتماعي المختلفة الاحتفال بتتويج فريقها الأول لكرة القدم بالسوبر الأفريقي.

وتوّج فريق الزمالك بلقب السوبر الأفريقي على حساب الأهلي بعد الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 بعد انتهاء المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق.

وفُسرت الصور الاحتفالية على حسابات نادي الزمالك من رواد مواقع التواصل الاجتماعي كونها نكاية بجمهور الأهلي ولاعب فريقهم إمام عاشور بتقليد الاحتفال الذي كان يعتزم القيام به حال التسجيل، بجانب تقليد احتفال لاعبيّ الأهلي رامي ربيعة وعمر كمال عبدالواحد بعد تسجيل أول ركلتين ترجيحيتين.

للاطلاع على الصور يُمكنكم مشاهدة الألبوم أعلاه:

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