شاهد| وسام أبو علي لاعب الأهلي يوجه رسالة مؤثرة لعائلته

ياسر رشاد - القاهرة - عبر وسام أبو علي، لاعب النادي الأهلي، عن قلقه تجاه الأحداث الجارية في لبنان وفلسطين، وذلك خلال رسالة نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وسام أبو علي لاعب الأهلي يوجه رسالة مؤثرة لعائلته

ونشر وسام أبوعلي، إستوري على إنستجرام قائلا: “عادة لا أريد التعليق كثيرا على السياسة، حتى لو كان موضوعا خاصا ولكن عائلتي بأكملها عالقة في لبنان، مع الضربات الجوية، والحرب على رؤوسهم”.

وأضاف: “ليس لديهم مكان يذهبون إليه، ولا مكان للاختباء، في كل دقيقة يشعرون وكأنه زلزال تحتهم”.

واختتم: “لذا يرجى الصلاة من أجل عائلتي، وجميع اللبنانيين والفلسطينيين، هذا أقل ما يمكننا القيام به لجميع الأشخاص العالقين في الحياة أو الموت، شكرا”.

يذكر أن الضاحية الجنوبية للبنان تعرضت لـ 8 غارات متتالية وإسقاط 8 مبانى ، وقد شنت مقاتلات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلى غارتين، الأولى على الليلكي، والثانية على برج البراجنة، بالضاحية الجنوبية لبيروت.

وشهدت قرى وبلدات جنوبية متاخمة للخط الأزرق، قصفا مدفعيا عنيفا مباشرا، كما أطلق الاحتلال نيران رشاشاته الثقيلة باتجاه الأحراج والأودية والتلال المجاورة لبلدتي الناقورة وعلما الشعب.