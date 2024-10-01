صاحب الكارت الذهبي مع بطل الكأس .. موعد مواجهة الزمالك وبيراميدز المقبلة في السوبر المصري

ياسر رشاد - القاهرة - في مواجهة مرتقبة جماهيريًا ، يلتقي نادي الزمالك نظيره بيراميدز ، في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري التي تستضيف دولة الإمارات فعالياتها بشراكة مع اتحاد الكرة ، ويخوض الزمالك اللقاء بترشيح الجبلاية مدعمًا بالكرات الذهبي ، بينما يأتي بيراميدز بطلاً لكأس مصر في نسخته الأخيرة.





ومن المقرر أن تنطلق مواجهة الزمالك وبيراميدز، خلال الفترة ما بين 19 إلى 25 من شهر أكتوبر الجاري ، وهي الفترة ذاتها التي يلتقي الأهلي بطل الدوري ، نظيره سيراميكا كليوباترا بطل كأس الرابطة لحساب نصف النهائي أيضًا.

على صعيد متصل ، تقدم نادى الزمالك بشكوى رسمية إلى الإتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا ضد نادى رابيد بوخارست الرومانى بسبب تعاقده مع اللاعب الجابوني أرون بوبيندزا رغم إتفاق الزمالك معه وتوقيعه على اتفاقية التعاقد وحصول النادى على بطاقته الدوليه وارسال تذاكر الطيران له مرتين.

وفشل نادى رابيد فى الحصول على بطاقة اللاعب الدوليه من الإتحاد المصري لكرة القدم والتى أصبحت من حق الزمالك وعليه التفاوض أولا مع مجلس إدارة القلعه البيضاء للحصول عليها..

ويطالب نادى الزمالك بالحصول على مبلغ ٢ ونصف مليون يورو قيمة التعاقد الذى تم الإتفاق عليه مع بوبيندزا ووكيله.

ومن المقرر أن يستخرج نادى رابيد بوخارست بطاقه مؤقته للاعب لحين الفصل فى شكوي الزمالك.