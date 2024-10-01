بروتكول تعاون بين "سيتي كلوب" واتحاد اللياقة التنافسية

ياسر رشاد - القاهرة - ضمن مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان "

الثلاثاء 01/أكتوبر/2024 - 04:05 م 10/1/2024 4:05:01 PM

ضمن مبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية"بداية جديدة لبناء الإنسان " وبرعاية الدكتور إشرف صبحي وزير الشباب والرياضة،

وقع نادي " سيتي كلوب" والاتحاد المصري للياقة التنافسية،بروتكول تعاون للمساهمة في نشر ثقافة ممارسة الرياضة كأسلوب حياة بين كافة فئات المجتمع المصري بصفة عامة والشباب بصفة خاصة.

وزير الرياضة :خطوة هامة لنشر ثقافة ممارسة الرياضة كأسلوب حياة



ومن جانبه أشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،ببروتكول التعاون واعتبره خطوة هامة لنشر ثقافة ممارسة الرياضة كأسلوب حياة،وأكد ان الفترة المقبلة ستشهد العديد من الفعاليات ضمن مبادرة"بداية جديدة لبناء إلانسان" للتوعية بأهمية ممارسة الرياضة.

وقع بروتكول التعاون الثلاثاء بمقر نادي سيتي كلوب، الدكتور مصطفي عزام رئيس مجلس إدارة مجموعة أندية سيتي، وبليغ أبوعايد نائب رئيس اتحاد اللياقة التنافسية وبحضور كلا من الكابتن أيمن صلاح نائب رئيس المجموعة وأحمد عبد الله عضو مجلس الإدارة رئيس قطاع النشاط الرياضي بالمجموعة.

يهدف بروتكول التعاون لتأكيد ان الرياضة دعامة أساسية لتطوير وبناء الإنسان، وتعزيز الصحة الجسدية والعقلية ،وتنمية مهارات القيام والعمل الجماعي فضلا عن دعم ومساندة الابتكارات الرياضية، والتوعية بأهمية دور النشاط البدني في الحفاظ علي الصحة العامة.

واتفق الطرفان علي أهمية التعاون المشترك لتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية،من خلال كافة أندية سيتي كلوب في كل المحافظات، فضلا عن تنظيم فعاليات ومهرجانات رياضية بين أعضاء اندية سيتي كلوب .

وتعهد اتحاد اللياقة التنافسية بإقامة وتجهيز امكان في اندية سيتي كلوب للممارسة الرياضة وكذلك توفير المدربين من اصحاب الخبرات والكفاءات .