مستحقات "بن شرقى" تنعش خزينة نادى بنى مزار

ياسر رشاد - القاهرة - حصل نادي بني مزار على النسبة المالية في صفقة انتقال محمد أشرف الشهير بـ "بن شرقي" من نادي لافيينا إلى غزل المحلة في الصيف الحالي.

قام نادى لاڤيينا بتسديد نسبة 20% لنادى بنى مزار من القيمة الإجمالية لبيع محمد اشرف "بن شرقى" طبقا للعقد الموقع بين الطرفين

وطالب مجلس إدارة نادى لاڤيينا برئاسة مستر محمود الاسيوطي بسرعة ارسال مبلغ 323 الف جنية لنادى بنى مزار حتى يستفيد الفريق من المقابل المادى قبل بداية الموسم الجديد وهو ما تم بالفعل وحصل بنى مزار على المبلغ كاملا.

تعاقد مسئولو غزل المحلة مع محمد أشرف بن شرقي لاعب خط وسط لافيينا لمدة 4 مواسم، ويعد بن شرقي البالغ من العمر 24 عاماً أحد أفضل المواهب التي لمعت في دوري المحترفين خلال الموسم السابق واستطاع مع فريقه المنافسة على الصعود حتى الرمق الأخير من البطولة.

جاء ذلك في حضور المهندس وليد خليل رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، والمهندس تامر خليل نائب رئيس النادي والمنسق العام ووائل حبيب مدير إدارة التخطيط والتعاقدات وعمر سعد مدير شئون اللاعبيـن .

ونجح غزل المحلة الموسم الماضى تحت قيادة أحمد عيد عبد الملك فى العودة لدورى الأضواء والشهرة من جديد بعد منافسة شرسة مع العديد من الأندية صعد على أثرها المحلة بصحبة بتروجت وحرس الحدود