شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عمارة: محمد رمضان صاحب شخصية قوية وبلاش نظلم يحيى عطية الله والان مع تفاصيل الخبر

قال محمد عمارة نجم الكرة المصرية السابق، إن مسمى المدير الرياضي ليس جديدًا علينا، لكن اختيار محمد رمضان هو اختيار صادف أهله ، وأضاف محمد عمارة، في تصريحات إذاعية أن سيد عبد الحفيظ هو خريج مدرسة محمد رمضان، وعاصرت الأخير وقت تواجده مديرا للكرة بالنادي المصري.

وأشار عمارة إلى أن اختيار محمد رمضان اختيار موفق، وأهم مميزاته هي الشخصية، والإدارة ولجنة الكرة ستدعمه في قراراته، لأنه يفهم واجباته ومهام منصبه ، موضحا، أن المنصب ليس جديدًا على محمد رمضان، وعمل به في النادي الأهلي في وقت سابق.

وأكد محمد عمارة إنه لا يمكن الحكم على الصفقات الجديدة في الأهلي، وعلى رأسها المغربي يحيى عطية الله ، مُتابعاً : أطالب الجمهور بعدم التسرع في الحكم على اللاعبين، ويحيى عطية الله لم يلعب مع الأهلي سوى مباراتين

وتابع محمد عمارة: أنتظر خوض يحيى عطية الله عدة مباريات من أجل تقييمه، وهناك مباريات قوية خلال الفترة المقبلة، سنحكم عليه من خلالها وأكمل نجم الأهلي السابق: لا يمكننا أن نظلم يحيى عطية الله بسبب كرة في مباراة أو مباراة، ويحيى عطية الله لعب كأس عالم مع المغرب فكيف ينتقد الدفع به لتسديد ركلة جزاء، واختتم محمد عمارة تصريحاته: دعنا ننتظر حاليًا حتى نراه ولا يمكن أن نقيمه حاليًا حتى لا نعرضه للظلم.

من ناحية أخرى ، يبدأ الأهلي بعد انتهاء الراحة التي يحصل عليها الفريق حالياً بعد خسارة السوبر الأفريقي الاستعداد للارتباطات المقبلة والتي يأتي في مقدمتها مباراة العين الإماراتي المقرر لها يوم 29 أكتوبر المقبل بإستاد القاهرة في بطولة كأس العالم "أنتركونتيننتال".

كما يترقب الأهلي الإعلان الرسمي لموعد بطولة السوبر المصري وتُشير الدلائل إلى إنها ستُقام في الإمارات خلال الفترة من 20 حتى 24 أكتوبر المقبل بعد تأجيل إنطلاق دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا من 25 أكتوبر إلى 26 نوفمبر المقبل.