شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يكرم شاهندة المغربي وفريد سلطان والان مع تفاصيل الخبر

قام مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بتكريم الحكم الدولي شاهندة المغربي، وفريد سلطان مسؤول IT بلجنة الحكام، بعد المستويات المشرفة التي قدماها خلال كأس العالم للسيدات تحت 20 عاما.

وأدارت مغربي أربع مباريات خلال مونديال السيدات تحت 20 عاما، أبرزها مواجهة تحديد صاحبي المركزين الثالث والرابع، بين منتخبي الولايات المتحدة وهولندا، ونالت إشادات عالمية بفضل أدائها على مدار البطولة.

من ناحية أخرى أرسل اتحاد الكرة القائمة الدولية للحكام إلى الاتحادين الدولى والأفريقى لكرة القدم، بعد اعتمادها من مجلس ادارة الجبلاية خلال الساعات المقبلة وتضمنت القائمة إسم الحكم محمود بسيونى بديلا لإبراهيم نور الدين الذى خرج من القائمة بعد الإعتزال.