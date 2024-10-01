شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك مشيداً بزيزو: يبحث عن لاعبين أفضل منه فى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

نشرت الصفحة الرسمية لنادى الزمالك صور لـ أحمد مصطفى "زيزو" بالنظارة السوداء عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" وعلقت:" زيزو يبحث عن لاعبين أفضل منه في إفريقيا".



زيزو

وكان زيزو لاعب الزمالك علق على تتويج الفريق بلقب السوبر الأفريقي وكتب على حسابه على منصة تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "بعد توفيق من الله أولاً، كل مرة بلبس فيها تيشرت نادي الزمالك بحس بالفخر، الفخر بارتداء تيشرت نادي عنده أوفي وأعظم جمهور فى الدنيا، جمهور يعلم العالم معنى كلمة وفاء معنى كلمة انتماء لكيان مهما كانت نتائجه".

وأضاف: "سيبقى جمهور الزمالك هو السبب الرئيسي في استمرار كيان الزمالك فى القمة اسما ومكانا وقيمة، شكرا ليكم، شكرا على كل بطولة دخلت النادي عشان أنتو السبب فيها، شكرا لوجدكوا عشان الكورة ملهاش طعم من غيركم، شكرا لإعطائي الشرف والفخر الأبدى إني كنت واحد منكو في يوم من الأيام".

وتابع: "أنا بحبكوا جدا وبفرح لفرحكو وبتقهر لزعلكو، مبروك ليكم بطولة أنتو أكتر ناس تستحقوها، مبروك لزمالكنا العظيم، مبروك للعيبة العظيمة على الكفاح والجهد وكل نقطة عرق نزلت منكم، وشكرا للجهاز الفني والإداري ومجلس الإدارة وإن شاء الله مزيد من توفيق الله والبطولات، فالشهور والسنوات القادمة، مش هتمشي في يوم لوحدك احنا طول العمر جنبك، ناس كتير بتموت فى حبك يا يا يا زمااالك".