شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة مرتقبة في الأهلي بين محمد رمضان ومارسيل كولر ..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

يعقد محمد رمضان نجم الأهلى الأسبق، والذى تم تعيينه أمس الاثنين، مديراً رياضياً للنادى جلسة خلال الأيام المقبلة مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق من أجل مناقشة عدة ملفات كروية.

ويرغب محمد رمضان في جلسته مع كولر في بحث عدة أمور خاصة بفريق الكرة قبل الإرتباطات المقبلة على الصعيد المحلي والأفريقي.

على صعيد متصل ، يبدأ محمد رمضان خلال الأيام المقبلة تجهيز تقرير شامل عن عدة أمور خاصة بفريق الكرة من أجل مناقشتها مع لجنة التخطيط للكرة ، وطلب محمد رمضان تقريرا عن هذه الأمور من سامي قمصان المدرب العام للفريق، والذي شغل منصب مدير الكرة عدة أسابيع بشكل مؤقت بعد رحيل خالد بيبو بنهاية الموسم الماضي.

وطلب محمد رمضان تقريرا عن هذه الأمور من سامي قمصان المدرب العام للفريق، والذي شغل منصب مدير الكرة عدة أسابيع بشكل مؤقت بعد رحيل خالد بيبو بنهاية الموسم الماضي.

ويرغب محمد رمضان في الوقوف على عدة أمور كروية يأتي في مقدمتها لائحة الفريق المالية بجانب عقود اللاعبين وغيرها من الأمور التي يرغب النادي في حسمها من أجل توفير كل سُبل الدعم والاستقرار للخروج سريعاً من "كبوة" خسارة السوبر الأفريقي بركلات الترجيح أمام الزمالك يوم الجمعة الماضي بالسعودية.

وعقدت لجنة التخطيط بالنادي الأهلى اجتماعًا أمس، بحضور مختار مختار رئيس اللجنة، وزكريا ناصف ومحمد رمضان عضوا اللجنة، وحسام غالي عضو المجلس واللجنة، وبعد مناقشات وتقييم كامل للمرحلة السابقة، والترتيب للفترة القادمة، بما يخدم منظومة العمل، قررت اللجنة تعيين محمد رمضان مديرًا رياضيًّا، وله اختصاصات مدير الكرة.

كما سيكون محمد رمضان مشرفًا على إدارة الإسكاوتنج وإدارة التعاقدات، لمعاونة الجهاز الفني وتوفير احتياجاته على النحو الأمثل، وقدم محمد رمضان استقالته من لجنة التخطيط. فيما أكدت اللجنة تقديرها الكامل لما بذله سامي قمصان من جهد كبير للقيام بالمهام الإدارية خلال الفترة الماضية بجانب عمله الأساسي مدربًا عامًّا للفريق. وحرص محمد رمضان على الاجتماع مع سامي قمصان لترتيب كل الملفات والاستعداد للمرحلة المقبلة، وتم استدعاء سامي قمصان المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة، للاستماع إلى رؤيته بخصوص العديد من الأمور الخاصة بالفريق.

من ناحية أخرى ، يبدأ الأهلي بعد انتهاء الراحة التي يحصل عليها الفريق حالياً بعد خسارة السوبر الأفريقي الاستعداد للارتباطات المقبلة والتي يأتي في مقدمتها مباراة العين الإماراتي المقرر لها يوم 29 أكتوبر المقبل بإستاد القاهرة في بطولة كأس العالم "أنتركونتيننتال".

كما يترقب الأهلي الإعلان الرسمي لموعد بطولة السوبر المصري وتُشير الدلائل إلى إنها ستُقام في الإمارات خلال الفترة من 20 حتى 24 أكتوبر المقبل بعد تأجيل إنطلاق دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا من 25 أكتوبر إلى 26 نوفمبر المقبل.