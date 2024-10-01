7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الثلاثاء، 1 - 10 - 2024، العديد من الأحداث الرياضية الهامة وأبرزها، معسكر منتخب مصر ينطلق 7 أكتوبر استعدادا لمباراتى موريتانيا، وكولر يهدد المُقصّرين فى الأهلي بالدكة بعد خسارة السوبر الأفريقى.

معسكر منتخب مصر ينطلق 7 أكتوبر استعدادا لمباراتى موريتانيا

حدد حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر، يوم 7 أكتوبر الجارى، موعدا لانطلاق معسكر المنتخب الوطنى استعدادا لخوض مباراتى موريتانيا فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025.

الزمالك يبحث تدعيم الدفاع قبل إغلاق باب الانتقالات

يبحث مسئولو نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب تدعيم خط الدفاع قبل إغلاق باب الانتقالات بالتفاوض مع أحمد كالوشا مدافع إنبى وأحمد رمضان بيكهام مدافع سيراميكا، حيث من المنتظر أن يتم حسم الأمر خلال الساعات المقبلة.

كولر يهدد المُقصّرين فى الأهلي بالدكة بعد خسارة السوبر الأفريقى

هدد مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، اللاعبين المُقصّرين في صفوف الفريق بتجميدهم وإحالتهم إلى دكة البدلاء الفترة المقبلة، لاسيما بعد الأداء الباهت وغياب الروح ووجود شعور بحالة من التشبع لدى اللاعبين فى مباراتهم الأخيرة أمام الزمالك في السوبر الأفريقي، والتي خسرها المارد الأحمر لصالح غريمه التقليدي الزمالك.

زيزو وناصر ماهر يعوضان غياب إمام عاشور عن المنتخب قبل مواجهة موريتانيا

استقر الجهاز الفني للمنتخب الوطني، بقيادة حسام حسن ، على ضم أحمد سيد زيزو وناصر ماهر لقائمة المعسكر المقبل، على أن يتم الاكتفاء بهما لتعويض غياب إمام عاشور لاعب الأهلى الذى تأكد استبعاده لتراجع مستواه الفترة الأخيرة.

منتخب مصر يغلق ملف عودة أحمد حجازي لصفوف الفراعنة

أغلق الجهاز الفني للمنتخب الوطني ، بقيادة حسام حسن، ملف عودة أحمد حجازى لصفوف المنتخب الفترة المقبلة بداعى كبر سنه، بجانب وجود أكثر من لاعب فى مركزه يؤدون حاليا بشكل مميز.

حسام حسن يحدد 13 أكتوبر موعداً لسفر المنتخب إلى موريتانيا

حدد الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام حسن، 13 أكتوبر الجارى موعداً للسفر على متن طائرة خاصة إلى نواكشوط لخوض مباراة الإياب أمام موريتانيا في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025.

محمد رمضان يبدأ مهام المدير الرياضى فى الأهلى بعد انتهاء فترة الراحة