شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة البارالمبية تُعلن عن مشروع لإنشاء مراكز متخصصة لتطوير رياضة ذوي الإعاقة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، عن مشروع طموح لإنشاء المراكز البارالمبية لتطوير رياضة ذوي الإعاقة بهدف إتاحة الفرصة للأشخاص ذوي الإعاقة لممارسة الرياضة واكتشاف الموهوبين منهم للمشاركة في الأنشطة الرياضية المحلية والدولية.

يهدف المشروع إلى إنشاء وتطوير 55 مركزًا بارالمبيًا خلال العامين المقبلين.

أهداف المشروع

تدريب وتأهيل 5000 رياضي بارالمبي

استهداف تدريب عدد كبير من الرياضيين من مختلف المحافظات لتطوير مهاراتهم الرياضية.

توفير بيئة رياضية شاملة

إنشاء مراكز تدعم دمج الرياضيين من ذوي الإعاقة في المجتمع مع تحسين أدائهم الرياضي.

الرياضات المستهدفة تشمل

كرة القدم

رفع الأثقال

ألعاب القوى

تنس الطاولة

كرة الجرس

المحافظات المستهدفة لإنشاء المراكز

بناءً على أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة، تخطط اللجنة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة لإنشاء المراكز في المحافظات التالية:

القاهرة: 10 مراكز

الإسكندرية: 7 مراكز

الجيزة: 5 مراكز

الشرقية: 5 مراكز

الدقهلية: 5 مراكز

المنيا: 5 مراكز

أسيوط: 5 مراكز

سوهاج: 5 مراكز

كما ستفتح نوادي سيتي ملاعبها لاستضافة هذه المراكز، وذلك بناءً على الشراكة المبرمة بينها وبين اللجنة البارالمبية المصرية.

يأتي هذا المشروع ضمن الجهود المستمرة للجنة البارالمبية المصرية لتعزيز دور الرياضة في تحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر ودعمهم على المستويات المحلية والدولية