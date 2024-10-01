شكرا لقرائتكم خبر عن وسام أبو على: ادعوا لـ عائلتي عالقة بأكملها في لبنان تحت وطأة الغارات والان مع تفاصيل الخبر

وجه الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم النادي الأهلي، رسالة إلى متابعيه عبر إنستجرام، مطالباً بالدعاء لعائلته التي تواجه ظروفاً صعبة في ظل تواجدهم بلبنان بالتزامن مع الحرب التي تشنها إسرائيل على الشعب اللبناني.

وكتب وسام أبو علي عبر انستجرام: عادة لا أرغب في التعليق كثيرًا على السياسة، على الرغم من أنها موضوع قريب جدًا مني، ولكن الآن، عائلتي بأكملها عالقة في لبنان، تحت وطأة الغارات الجوية والحرب الدائرة هناك.

أضاف أبو علي: ليس لديهم مكان يذهبون إليه، ولا مكان يختبئون فيه، كل دقيقة يشعرون وكأن زلزالًا يضربهم، لذا أرجو منكم الدعاء لعائلتي، ولجميع اللبنانيين والفلسطينيين، فهذا أقل ما يمكننا فعله لجميع الأشخاص العالقين بين الحياة والموت! شكرًا.