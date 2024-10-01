شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد عودة كولر لقيادة تدريبات الأهلي بعد انتهاء رحلة سويسرا والان مع تفاصيل الخبر

حدد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ، يوم السبت المقبل موعداً للعودة إلى القاهرة لقيادة تدريبات الفريق بعد إنتهاء الإجازة التي حصل عليها عقب خسارة السوبر الأفريقي بسبب عدم وجود إرتباطات رسمية للفريق الفترة الحالية.

ويعود مارسيل كولر حسب الموعد المُتفق عليه مع إدارة الأهلي حيث سيقود المدرب السويسري تدريبات الفريق بدون اللاعبين الدوليين بسبب مباريات الأجندة الدولية التي يخوض خلالها منتخب مصر مباراتي موريتانيا يومي 11 و15 أكتوبر الجاري في تصفيات أمم أفريقيا ( المغرب 2025).

على صعيد متصل ، نفى مصدر مسئول في النادي الأهلي ما تردد مؤخراً بشأن سفر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق إلى بلاده دون الحصول على إذن من إدارة الأهلي ، موضحاً أن هذا كلام غير صحيح وغير منطقي.

وأشار المصدر إلى أنه ليس منطقياً قيام المدرب بإنهاء إجراءات السفر من السعودية إلى سويسرا دون معرفة أو موافقة الأهلي ، مؤكداً أن كولر أخطر لجنة التخطيط برغبته في السفر لزيارة أسرته التي تُقيم في سويسرا مُستغلاً عدم وجود إرتباطات للفريق حالياً وهو ما وافقت عليه الإدارة قبل السوبر ولم يتحدث أحداً مع المدرب عقب خسارة السوبر الأفريقي بشأن تأجيل سفره إلى بلاده. وواصل المصدر : بعض لاعبي الأهلي أبلغوا جهاز الكرة قبل السفر للسعودية بأنهم لن يعودوا مع البعثة للقاهرة عقب السوبر الأفريقي بسبب رغبتهم في أداء مناسك العُمرة وهو ما تمت الموافقة عليه مثلما حدث مع كولر.

وتابع المصدر : قبل سفر الأهلي إلى السعودية لخوض السوبر الأفريقي أمام الزمالك حصل كولر على إذن من لجنة التخطيط للكرة بالسفر من السعودية إلى بلاده عقب إنتهاء السوبر الأفريقي خاصة وأن الفريق ليس أمامه أي إرتباطات حالياً.

من ناحية أخرى ، يبدأ الأهلي بعد انتهاء الراحة التي يحصل عليها الفريق حالياً بعد خسارة السوبر الأفريقي الاستعداد للارتباطات المقبلة والتي يأتي في مقدمتها مباراة العين الإماراتي المقرر لها يوم 29 أكتوبر المقبل بإستاد القاهرة في بطولة كأس العالم "أنتركونتيننتال".

كما يترقب الأهلي الإعلان الرسمي لموعد بطولة السوبر المصري وتُشير الدلائل إلى إنها ستُقام في الإمارات خلال الفترة من 20 حتى 24 أكتوبر المقبل بعد تأجيل إنطلاق دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا من 25 أكتوبر إلى 26 نوفمبر المقبل.