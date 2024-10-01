شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يرسل القائمة الدولية للحكام..وبسيونى بديلا لنور الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل اتحاد الكرة القائمة الدولية للحكام إلى الاتحادين الدولى والأفريقى لكرة القدم، بعد اعتمادها من مجلس ادارة الجبلاية خلال الساعات المقبلة وتضمنت القائمة إسم الحكم محمود بسيونى بديلا لإبراهيم نور الدين الذى خرج من القائمة بعد الإعتزال.

وجاءت القائمة الدولية للحكام كالتالى:

حكام الساحة

أمين عمر، محمد عادل، محمد معروف، محمود البنا، محمود ناجي، أحمد الغندور، محمود بسيوني، شاهندا المغربي، نورا سمير.

الحكام المساعدون

محمود أبو الرجال،أحمد حسام طه،سامي هلهل،يوسف البساطي،أحمد توفيق طلب، هاني عبدالفتاح،سمير جمال،يارا عاطف،جمالات شبل،مي حسن،نورهان سمير.

حكام الفيديو

محمود عاشور، طارق مجدي،محمود أبو الرجال،حسام عزب،وائل فرحان،عمرو الشناوي،يارا عاطف.