شكرا لقرائتكم خبر عن 2.5 مليون يورو "تعويض".. الزمالك ينتظر قرار فيفا لرفع راية الانتصار فى قضية بوبيندزا والان مع تفاصيل الخبر

يمنى مسئولو نادى الزمالك أنفسهم بصدور قرار سريع من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" يمنحهم حقهم في القضية المرفوعة على الجابونى آرون بوبيندزا الذى وقع مؤخراً لنادى رابيد بوخارست الرومانى خلال فترة الانتقالات الصيفية.

مسئولو نادى الزمالك يرفضون التخلي عن حقوقهم في الأزمة الى اشتعلت مؤخراً مع اللاعب الجابونى آرون بوبيندزا وكلفوا المحامى الخاص بالنادى بتولى الملف،وعدم ترك كبيرة أو صغيرة فيه للحصول على التعويض المناسب من اللاعب بعد إخلاله باتفاقه مع النادى الأبيض.

وأرسل مسئولو نادى الزمالك ملف كامل عن الأزمة إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"

يضم كل المستندات والأوراق التي تثبت حق الزمالك في اللاعب، الملف بكامله مع الفريق القانوني بالزمالك.

وبدأت أزمة بوبيندزا مع الزمالك بعد إعلان النادى توصله لاتفاق مع اللاعب والحصول على البطاقة الدولية الخاصة به، إلا أنه وقع للنادى الرومانى في النهاية،ضارباً عرض الحائط بجميع الاتفاقيات والالتزامات مع النادى.

من جانبه كشفت صحيفة رومانية عن تلقى نادى رابيد بوخارست الرومانى، إخطارا من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" يؤكد وجود نزاع حول لاعبه الجابونى بوبيندزا، بعدما قدم نادى الزمالك شكوى رسمية تتضمن ما يثبت توقيع المهاجم على اتفاق مكتوب مع الفريق المصرى.

ولم يتمكن بوبيندزا حتى الآن من الظهور لأول مرة بقميص رابيد، حيث يواجه النادي الرومانى مشكلات في تسجيل لاعبه منذ انتقاله في فترة الانتقالات الصيفية.

وقالت صحيفة "جولازو" الرومانية فى تقرير بعنوان: "فضيحة مع بوبيندزا" أن اللاعب أثناء انتظاره للحصول على تصريح العمل من السلطات الرومانية، قدم نادى الزمالك شكوى إلى فيفا بعدما قام اللاعب بالتوقيع مع الفريق قبل انتقاله إلى رابيد بوخارست.

وأوضحت الصحيفة في تقرير مطول عن القضية أنه "تم إخطار رابيد بوخارست رسميًا من قبل فيفا بأنه تلقى شكوى من نادى الزمالك وتم تسجيل الملف بالفعل في زيوريخ، لبدء إجراءات القضية".

وتابعت: "يبدو أن الزمالك نفذ تهديده بعدما أعلن أنه سيقدم إلى فيفا اتفاقية موقعة من بوبندزا، وليس عقدا، كما أن لاعب كرة القدم انتهك القواعد لأنه لم يحترم تلك الوثيقة ووقع مع النادى الرومانى".

وأضاف التقرير: "في مثل هذه الحالات، نظرًا لأن الإجراءات والمحاكمة تستغرق وقتًا طويلاً للغاية للتوصل إلى حكم، فإن فيفا سيصدر قرارًا سريعًا، بمعنى أنه يمنح الإذن للاعب كرة القدم باللعب حتى يتم التوصل إلى القرار".

وعن الموقف حال الحكم لصالح نادى الزمالك قالت الصحيفة: "سيتعين على بوبندزا دفع تعويض للزمالك، بمشاركة نادي رابيد علما بأن الاتفاقية التي وقعها بوبندزا مع الفريق المصرى تتجاوز 2.5 مليون يورو".

واختتمت الصحيفة التقرير بالإشارة إلى أن اتحاد الكرة رفض إرسال البطاقة الدولية لأن اللاعب يعتبر ملكا لنادى الزمالك بعد تلقيها إخطارا من الاتحاد الأمريكي، خاصة أن اللاعب ظهر لآخر مرة مع سينسيناتي الأمريكي.