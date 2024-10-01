"خد مكتب عبدالحفيظ".. مهام جديدة لمحمد رمضان في الأهلي وموقف أمير توفيق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، تطورات جديدة بعد قرار مجلس إدارة النادي الأهلي، بتعيين محمد رمضان، في منصب المدير الرياضي.

وأكد المصدر، في تصريحات خاصة لموقع "الخليج 365"، أن محمد رمضان، سوف يتواجد في مكتب سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة السابق، داخل النادي الأحمر.

وأوضح المصدر، سوف يجلس على دكة البدلاء رفقة الجهاز الفني، خلال المباريات بشكل طبيعي، مثلما كان يفعل، خالد بيبو ومن قبله سيد عبدالحفيظ، لشغل مهام مدير الكرة.

وأضاف المصدر، أنه تم تكليم محمد رمضان أيضا بالإشراف على إدارة التعاقدات والاسكواتينج، بالنادي الأهلي في الفترة المقبلة.

وأتم المصدر، أن أمير توفيق وهاني رمزي مستمران بشكل طبيعي في مناصبهم وتم التواصل معهم من قبل محمد رمضان للتنسيق للمرحلة المقبلة.

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