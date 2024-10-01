"بتصعب عليا نفسي".. ناصر منسي يكشف حقيقة رحيله عن الزمالك بعد هدف السوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

أكد ناصر منسي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن هدفه في شباك الأهلي بالسوبر الأفريقي ثبت أقدامه داخل القلعة البيضاء، بعدما كان قريبا من الرحيل

وقال "منسي" خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة المحور: "مستمر مع نادي الزمالك ولن أرحل إلى البنك الأهلي، بعدما تحدثوا معي قبل مباراة السوبر الأفريقي وانا قلت لهم أنا تحت أمر نادي الزمالك ومجلس الإدارة هم أصحاب القرار".

وأضاف: "دمي زملكاوي وكنت سأحزن كثيرا حال رحيلي عن الزمالك، ولا أركز مع السوشيال ميديا، والفترة المقبلة سأركز مع الأبيض للتتويج ببطولات أخرى".

وأكمل: "كان بيصعب عليا نفسي من الانتقادات والسب، لكن أنا جمهور الزمالك بحبه وفوق رأسي، وجوميز يتحدث معي بشكل جيد وهو مدرب كبير وبعتبره أب لي وعمري ما اعترضت على قراراته ونتمني التوفيق في القادم".

وأتم تصريحاته: "أعد الجمهور، هنكسر الدنيا الفترة القادمة، وسجلت في وقت سابق في الأهلي وليست أول مرة عندما كنت لاعباً في طلائع الجيش، ونفسي أكون موجود في منتخب مصر وهذا شرف عظيم وأنا لاعب منتخبات وروحت تجمع في وقت سابق مع فيتوريا".

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