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"هيبقى في مكان تاني".. إبراهيم فايق يُشيد بلاعب الزمالك

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أشاد الإعلامي الرياضي إبراهيم فايق بمدافع الزمالك حسام عبد المجيد بعد الحلقة التي ظهر بها الأخير ضيفًا معه.

وكتب إبراهيم فايق عبر حسابه بمنصة إكس اليوم الثلاثاء:"عقلية.. اللي قاله إمبارح معايا عن شغله على نفسه وتعاقده مع شركة تحليل أداء خاصة علشان يعرف كل نواقصه وأخطاؤه وعلشان يتبعت له فيديوهات لتحركات الخصم كفريق والمهاجم اللي هيلعب عليه كعنصر فردي.. حسام عبدالمجيد هيبقى في مكان تاني وهيبقى من أفضل مدافعين مصر".

وأتم فايق تدوينته بقوله:"الاستمرارية مطلوبة والاجتهاد مطلوب.. وكمان دعم الجمهور والصبر أمر مهم ومطلوب".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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