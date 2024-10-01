الزمالك يكتسح كاليفورنيا إيجلز الأمريكي في بطولة العالم لكرة اليد سوبر جلوب (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

حقق فريق كرة اليد بنادي الزمالك فوزًا كبيرًا على نظيره كاليفورنيا إيجلز الأمريكي بنتيجة (41-23) خلال المباراة التي جمعتهما ظهر اليوم الثلاثاء ضمن مرحلة تحديد المراكز من الخامس إلى التاسع ببطولة العالم للأندية لكرة اليد (سوبر جلوب 2024).

وبدأ الزمالك اللقاء بسيطرة وتقدم استمر معه طيلة اللقاء؛ إذ أنهى الشوط الأول من المباراة بنتيجة (21-11).

وستكون المباراة القادمة لفريق الزمالك أمام نظيره البرازيلي توباتي لتحديد المركز النهائي له في البطولة.

وكان فريق الزمالك لكرة اليد قد فقد فرصة التأهل إلى دور نصف النهائي كأفضل صاحب مركز ثانِ لصالح الأهلي الذي تفوّق بفارق الأهداف ليخوض المنافسات المقبلة لتحديد مركزه.

واستمل الزمالك مشواه بالبطولة بالفوز على تاوباتي البرازيلي بنتيجة 30-25، فيما خسر في المباراة الثانية أمام فيزبريم المجري بنتيجة 34-27.