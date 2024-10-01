مساعد جوميز يرد.. هل عرض الزمالك عليهم تجديد التعاقد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

تحدث أندريه بيكي المدرب المساعد بالجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة جوزيه جوميز عما إذا كان مجلس إدارة القلعة البيضاء قد عرضّ عليهم تجديد التعاقد.

وقال بيكي، في تصريحات لقناة الحياة مساء الإثنين:"لا أعرف شيئًا عن عرض إدارة الزمالك تجديد التعاقد معنا كجهاز فني بقيادة جوميز لمدة عام ولكن سأعرف الأمر قريبًا".

وأتم المدرب المساعد بالجهاز الفني لفريق الزمالك تصريحاته بالتنويه إلى أنه سيكون سعيدًا لو استمروا مع الزمالك ولكنه شدد على أن من يقرر ذلك هو البرتغالي جوميز.

وكان نادي الزمالك قد أعلن في فبراير الماضي التعاقد مع جوزيه جوميز لقيادة الفريق لمدة موسم ونصف الموسم.

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