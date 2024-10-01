حقيقة سفر كولر إلى سويسرا بدون الحصول على إذن من إدارة الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر - نفى مصدر مسئول في النادي الأهلي ما تردد مؤخراً بشأن سفر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق إلى بلاده دون الحصول على إذن من إدارة الأهلي ، موضحاً أن هذا كلام غير صحيح وغير منطقي.

وتابع المصدر، في تصريحات لصحيفة اليوم السابع: قبل سفر الأهلي إلى السعودية لخوض السوبر الأفريقي أمام الزمالك حصل كولر على إذن من لجنة التخطيط للكرة بالسفر من السعودية إلى بلاده عقب إنتهاء السوبر الأفريقي خاصة وأن الفريق ليس أمامه أي إرتباطات حالياً.

وأشار المصدر إلى أنه ليس منطقياً قيام المدرب بإنهاء إجراءات السفر من السعودية إلى سويسرا دون معرفة أو موافقة الأهلي ، مؤكداً أن كولر أخطر لجنة التخطيط برغبته في السفر لزيارة أسرته التي تُقيم في سويسرا مُستغلاً عدم وجود إرتباطات للفريق حالياً وهو ما وافقت عليه الإدارة قبل السوبر ولم يتحدث أحداً مع المدرب عقب خسارة السوبر الأفريقي بشأن تأجيل سفره إلى بلاده.

وواصل المصدر : بعض لاعبي الأهلي أبلغوا جهاز الكرة قبل السفر للسعودية بأنهم لن يعودوا مع البعثة للقاهرة عقب السوبر الأفريقي بسبب رغبتهم في أداء مناسك العُمرة وهو ما تمت الموافقة عليه مثلما حدث مع كولر.